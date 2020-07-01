外資力捧台股匯兩市，國際熱錢急湧入台，除刺激新台幣兌美元匯率欲小不易外，台股波段持穩向萬二大關挺進，仍審慎樂觀。

新台幣兌美元匯價無畏央行大力阻升，今早盤迄午盤持續大幅升值，迄午盤勁揚1.9角，再度升破29.5元關卡，創近2年來新高水準，報29.47元；台股則係開高走高，在雙王之權王台積電、股王大立光開高之後，持穩向前衝之下，激勵短多在高檔追價也無所畏懼，使加權股價指數終場再過一關，收復11700點。

由於雙王在高檔穩住多方軍心，使重量級集團股包括國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、元大金、第一金、台化、南亞、日月光投控、廣達、聯電、仁寶、台泥、和碩、亞泥、遠東新、台灣大及台達電等，都見賢思齊。而成功化解鴻海開高殺低，及中華電、中鋼、友達、群創、統一及聯發科等權值股表現疲軟壓力。

集中交易市場場收盤上漲82.18點，報11703.42點，漲幅0.71%，成交1920.74億元。店頭市場方面，同樣開高之後不回頭，周三僅鋼鐵、航運兩類拉回，餘生技、電機、電子、紡纖、化學、觀光與營建等族群，多紅光滿面，終場指數大漲1.4%，報162.3點，再創波段新高，成交668.75億元。

美股盤後電子盤方面，受制投資人對新冠疫情變數風險仍有顧忌，與中美關係持續緊張，如美正式宣布華為與中興通訊威脅國家安全，嚴禁公家單位購買該兩家中企商品，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，目前都臉色不佳，分別暫報下挫0.56%、0.45%、0.32%及0.99%。

(工商 )