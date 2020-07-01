109年第二次航海人員測驗於1日上午在交通部航港局放榜，本次測驗到考人數646人，一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數計179人，整體合格率為27.71%，一等船副、管輪的榜首均畢業於台北海洋科技大學。這次有兩名女性考上通過管輪測驗，目前正式的管輪起薪10-13萬元。

今年6月正式從高雄科技大學畢業的陳薏雯，是108年第四次通過一等管輪航海人員測驗唯二的女性，一次就通過測驗已相當不容易，更拿下第5名亮眼成績，接下來將經過一年實習，取得正式執照。

從小就與海親近，時常活動於臺中港及彰濱一帶，陳薏雯對於大海從小有莫名的嚮往，早早就立下想上船工作的想法。在升大學階段，即便曾為了家人選擇念普通高中，然而，為了一圓自己的夢想，仍不顧一切的堅持初衷，選擇輪機系就讀。家人的不諒解，她的圓夢之路備感艱辛，不同於其他大學新鮮人，陳薏雯為了生活及現實考量低頭，必須自給自足，不得不先休學1年；復學後，又面臨到課程適應，不禁對自己的選擇產生懷疑，可能真的是興趣使然，那段時間日子雖過得辛苦卻也熬過了。

有別於一般女生，陳薏雯認為輪機工作滿身的髒污反而得到成就感，以及一種活著的存在感。在學期間曾經接受育英2號12天教學訓練的洗禮，雖然得忍受機艙吵雜炎熱的環境，但重要的是，是她第1次感覺到夢想成真，不過就在畢業之際因肺炎疫情影響，原定要上船實習計畫暫時作罷，現正準備離岸風電相關工作，不如先轉個方向，先去做其他的，未來哪天機會來臨，自己也儲備好能量，就可以達成目標，陳薏雯表示只要有機會仍會選擇商船工作，畢竟是她的最愛。

航港局表示，本次測驗榜示後，應考人可利用航港單一窗口服務平臺查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日（109年7月2日起至11日），登入交通部航港單一窗口服務平臺MTNet（網址為 https://sdtportal.mtnet.gov.tw/MPBSDT/Portal/frame.htm）「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

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