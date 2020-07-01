全面接手環泥(1104)經營權已十一年的侯雨利長孫侯博義，1日啟動第四代長子侯智升、次子侯智接班；原為環泥執行副總的侯智升，接任總經理。而原副總侯智元則升任執行副總。至於侯博義則卸下總經理一職，仍任董事長並兼負整個集團的總策略長。

1982年出生的侯智升，從小就是數理資優生的他，跳級念完小學與中學後，在美國史丹佛大學取得電機、生物資訊工程雙學士及電機碩士，更在24歲就取得麻省理工學院電機博士學位。

而1984年出生的侯智元，也在美國哥倫比亞大學就讀東亞學與政治，之後在哈佛大學東亞所取得碩士學位。

行事條理有序、個性內向的侯智升，學成歸國後曾經投入工研院電子所的研究團隊，因有研發專長，先前掌控環泥電子事業部的研發與管理；而侯智元在留學期間，曾擔任哈佛大學台灣同學會會長，個性外向擅長對外溝通，目前掌理環泥業務與行銷。

接班之後，由於侯智升屬傳統科技理工個性，比較內向，因此，未來在環泥主要主導行政及研發創新方面的工作。活潑外向的侯智元則仍以業務開創、市場行銷、客戶溝通、對外協調為主。

至於侯博義未來在環泥的角色，市場指出，侯博義讀的是科學管理，對數字靈敏，未來他除擘劃整個集團的策略及發展藍圖外，也將放手讓兩個兒子全力衝刺，再用數字監督考核兒子的經營能力與執行成果，可說是既授權又鞭策。

市場期待，侯智升、侯智元，這二個七年級生的兄弟一主內、一主外，未來將拉著超過50歲的事業體向前衝，攜手讓環泥這家老牌企業轉型，在固守優良傳統下又改頭換面，領航帶往新的產業領域。

(工商 )