大陸昨天通過「港版國安法」，長期投入撐香港等運動的民進黨副秘書長林飛帆今被問到，以後還敢去香港嗎？林飛帆說，他從2014年之後就沒辦法入境香港，港府那時候就已經拒絕他的簽證一直持續到今天。「我其實是沒有辦法得到任何香港旅行證件，所以沒有辦法入境香港」。

至於還有沒有跟曾任香港眾志秘書長、學民思潮召集人黃之鋒聯繫？他說， 「對這些香港的朋友表達關心，會持續關注他們在香港的人身安全會持續關注他們的行動」。

林飛帆今中常會前受訪表示，現在全台灣的人進入香港，大概都會有一定程度的危險，希望大家能夠注意自己安全，確實港版國安法的施行，它影響的層面其實已經不只對香港人造成影響，也對台灣造成影響，甚至對全世界的各個不同國家的人，都可能會有相關的影響。

他指出，條裡面有非常多的內容，針對其他國家的國民，也有一定程度可以介入跟干預的空間，所以這部份他們會提醒國人，在赴港旅遊，或從事商業活動及其他的活動，應該要特別注意自己的安全，有遭遇到任何困難或任何的情況，也都希望大家能夠盡快跟官方聯繫。陸委會稍早也已經有公布專線電話，都可以做一些諮詢。

他強調，今天這個辦公室的設立並不會是援助港人工作一個句點，而是整個援助港人工作新的起點；他也要特別表達，過去一段時間從去年反送中運動以來，幫助這項工作實質上，在協助港人不管是從政府到民間的非常多的朋友，都實際上投入，裡面有非常多千言萬語是很難像且無法對外面說太多的說明。

他表示，但是這個工作必須是由民間跟政府共同去支撐起來的一個行動，所以他要再次表達。對於過去一段時間公民社會的支持，未來港人的援助工作會持續的進行。

被問到香港前特首梁振英說，港獨份子就算來台灣也是無法逍遙法外等說法；林飛帆說，梁振英的講法跟北京、中國政府其實很多說法如出一轍，一直不斷的把這個香港追求自由、民主、人權的這樣的運動，當作是所謂的境外勢力的干預，或者是有所謂外部勢力的影響，或把很多的爭取民主的運動都貼上港獨標籤。

他表示，這個做法跟說法其實沒有辦法有助於中國對香港的治理跟統治。也希望港府等能夠正視香港人民的聲音。

(中時 )