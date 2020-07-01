車主小心荷包！北市府今宣布，7月1日起提高颱風、超大豪雨期間河濱公園違規停車的罰鍰，原本依車型大小開罰1200至5,500元，提高罰款為2400至5900元。

北市水利處指出，每當颱風警報發布後，市府往往耗費大量人力及物力至河濱公園移置車輛，經統計，近年於颱風期間未撤離的車輛約有400餘輛，且有逐年增多的趨勢，為警示未依規定撤離的車主，北市水利處修正河濱公園違規停車處罰規定。

水利處表示，以往針對疏散門關閉前由市府代為拖吊移置堤內的車輛，依違反《台北市公園管理自治條例》分別開罰大型車2000元、小型車1200元、機車1200元，7月1日起，罰鍰金額將不分車型大小統一提高至2400元。

另外，針對疏散門關閉後仍未撤離或未經市府代為拖吊移置堤內的車輛，原本分別處大型車5500元、小型車2400元、機車1450元，7月1日起，罰鍰金額提高至大型車5900元、小型車3500元、機車2650元。

水利處提醒，颱風或豪大雨警報發布時，水利處將發布疏散門關閉2小時前駛離河濱公園區域通知，車主務必盡速將車輛駛離河濱公園，共同維護防汛防洪安全，車主可至台北市停車工程管理處堤外停車場防汛簡訊通知登錄車輛資訊，或下載「台北市行動防災APP」，即時掌握相關水門啟閉資訊。

(中時 )