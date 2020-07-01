苗栗縣公館鄉陳姓男子，不滿先前曾被鄰居家的黑色土狗追逐，上月26日晚間約9點飲酒後，持木棍進入鄰居家痛毆土狗，造成土狗滿臉鮮血、頻頻哀嚎逃竄，過程全被監視器拍下，簡姓狗主人心痛報警，並在臉書PO文揭發陳男的不良行為，警方訊後依法無故侵入住宅和違反動保法函送苗栗地檢署偵辦。

簡姓狗主人氣憤難平今日（1日）PO文指出，上月26日晚間約9點，接到鄰居電話說狗被打，他到場時看到家裡11歲的黑色土狗「皮卡丘」，已經全身無力、滿臉鮮血，趕緊帶牠到台中及公館的動物醫院搶救，醫生診斷狗的左眼下方撕裂傷、左耳撕裂傷、頭頂、背部多處等外力造成之挫傷，呼吸急促，精神極度不安。

簡姓狗主人表示，對狗施暴的陳姓男子平時就會挑釁狗，但狗完全沒有咬過鄰居，事發當時陳母有目擊打狗過程但卻沒阻止，事後也經向警方報案並附上醫師診斷證明書，對陳男提告求償。陳男得知被告後一度想打電話來道歉，但簡姓狗主人認為沒有誠意，一切交由法律程序處理。

陳母今日面對記者詢問卻表示，她的兒子當天沒有喝酒，只是受不了那隻狗，一時失控才會打狗，因為他的兒子曾經被狗追過，自己也曾經被狗咬過，不過承認兒子這樣打狗是不對的，希望與狗主人和解。

苗栗警分局表示，陳姓男子稱自己曾被該狗追逐，因此喝了酒持棍棒毆打狗，警方受理報案，訊後依據無故侵入住宅及違反動保法，將陳男函送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )