民眾募資掛罷王看板 「罷免王浩宇」聲浪大

罷免王浩宇起風了！罷王團體30日在中壢成立總部，發起人唐平榮表示，已經收集約5000份連署書，跨過第一階段3100多份門檻，預計7月底送出第一階段連署，面對罷王團體動作頻頻，議員王浩宇則抱持尊重態度。

斗大的黑色招牌，中間畫一個紅圈圈，就出現在桃園中壢環北路上，上頭寫著「罷免浩呆、罷王別譏、封宇無阻」，這是桃園市一名秦先生，自己籌資9萬元掛上的罷王看板，連一些車子上面也貼著霸王貼紙。

（圖／中天新聞畫面）

秦先生：「我們都是一些平凡的上班族或是民眾，你們是希望能夠選出巴著鄭文璨的議員，還是說一個立場分明來監督市政的議員，他用這種帶風向的話題，來去增加自己的曝光度，然後甚至消費死者。」

「罷王別譏 浩剿響起」，罷王團體30日也在中壢成立總部，發起人唐平榮表示，已經收集約5000份連署書，跨過第一階段3100多份門檻，預計7月底送出第一階段連署，40天內完成第二階段連署書送件，打算目標直接訂在第三階段投票所需的8萬份。

罷王團體發起人唐平榮：「要罷免王浩宇需要勇氣，為什麼，因為非常困難，他1萬6千票當選市議員，我們必須要用最低的8萬票，才能夠把他罷免。」

面對罷王團體的罷免以及民眾的號召掛看板行為，議員王浩宇則表示會堅守議員本分，抱持尊重態度，「只能尊重，但是對我來說，作為一個議員，把我的工作做好，努力關心中壢，我想中壢人會看見我的努力」。

罷免王浩宇事件持續延燒，而這些民意，是否會讓王浩宇再度被推上罷免浪潮最前端。罷王團體：「全民響應、光榮中壢」。

(中時電子報)