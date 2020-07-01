代理摩斯漢堡的安心（1259）為讓顧客在店鋪消費更方便支付款項，自今（1）日起開放臨櫃使用多元支付收銀服務，首波先開放LINE Pay、街口支付及悠遊卡，未來將繼續逐步開放MOS App線上訂餐及門市自助點餐機使用。

安心表示，因應智慧科技運用時代到來，顧客至摩斯漢堡臨櫃使用多元支付消費，不但結帳快速、且交易過程衛生免找零。同時，為響應即將上路的振興三倍券，顧客持行動支付及電子票證兌換振興券，將可至摩斯漢堡使用，並享受各種優惠與回饋。

安心指出，摩斯漢堡7月起陸續配合推出三大多元支付回饋活動，首波推出LINE Pay行動支付優惠，7月9日起至8月8日間至摩斯漢堡用餐消費，使用LINE Pay支付將可享有最高回饋10％。

安心1991年將摩斯漢堡引進台灣，目前為全台第二大速食連鎖業者，去年展店步伐回升，截至去年底共275家、共淨增10家。今年雖受新冠肺炎疫情影響，展店步伐亦未暫緩，迄今全台總店數達281家店，已較去年底淨增6家。

展望今年營運，安心表示，在堅持用心美味之際，將依循「3Q創新×智慧科技×特色體驗」的3大經營主軸，進一步創造差異化服務，提升顧客體驗與滿意度，並續朝全台門市達300家的目標邁進。因應展店人力需求，公司預計釋出600名職缺。

(時報資訊)