台股今在美股收高帶動下，指數開高走高，衝上逾11700點，電子股掌握資金主流，除權息個股在資金簇擁下，整體填息行情也不差，終場台股收漲82.18點、報在11703.42點、成交量為1920.73億元。

權值股今多發揮穩盤作用，股王大立光(3008)開高走高，漲幅一度逾3%，股價最高達4245元，台積電(2330)持穩走揚，漲幅約1.5%，鴻海(2317)開高走低盤中翻黑小跌，除蘋概三大指標股外，其餘權值股方面，聯發科(2454)開高後午盤漲幅收斂，回到平盤附近震盪，聯電(2303)獲買單支撐，維持漲幅1.5%。

今日電子股揮舞資金主導大旗，IC設計族群中，儘管指標股聯發科略顯壓抑，但二線股、矽智財等題材股卻是大有發揮，鈺太(6679)攻上漲停，瑞昱(2379)大漲逾4.5%，聯詠(3034)亦走揚2.5%，晶心科(6533)鎖住漲停，力旺(3529)、智原(3035)漲幅也達3.8%、2.9%，IC族群受惠美中貿易戰以及華為禁售令，後續轉單效應依舊值得期待。

Tesla股價攻高，帶動概念股健和興(3003)漲停，新普(6121)大漲逾3%，貿聯-KY(3665)亦收漲1.4%，5G開台，鴻家軍網通股建漢(3062)一度漲停、收漲在3.5%，亞太電(3682)、台揚(2314)也全數收漲。

時序進入除權息旺季，搭配熱錢效應，今日共計有28檔除息，高達23檔約85%個股開紅盤，填息行情不差，今幾檔指標股中，台化(1326)穩步填息，幅度一度達3成，國泰金(2882)也穩步填息，填息率27.5%，穩懋(3105)今盤中更是一度上漲4.5元，除息首日填息幅度約64.29%。

大同(2371)股東會爭議不斷，遭證券交易所懲處，自明(2)日起打入全額交割股，今一早跳空跌停價18.9元開出，委賣張數逾1.3萬張。

分析師表示，市場持續關注疫情發展，美國許多地區的經濟重啟計畫已因疫情持續惡化而暫停，美中關稅戰、中印地緣政治衝突，以及長江流域的水患隱憂，也是投資人需注意的風險，隨著香港國安法通過，美國取消香港特殊貿易地區身份，美中間的角力仍在持續，近期台股仍以區間振盪的走勢為主，指數因進入除權息旺季而較難有所表現，投資人在挑選投資標的時應留意，另外，6月營收將將開始陸續公布，屆時也可注意營收資優股。

(時報資訊)