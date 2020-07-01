【現場直播】香港七一遊行最新畫面

《港國安法》正式生效後，香港銅鑼灣附近今(1日)中午開始出現人潮聚集，目前警方已經舉起「藍色」、「紫色」警告旗，內容以中文及英文列明，展示旗幟或橫額﹑叫喊口號等，若有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，可能構成《港區國安法》的罪行。然而，警方下午在百德新街攔查一名男子時，在他的包包內發現一支港獨其，依法將他拘捕。

《港區國安法》是指任何分裂國家或顛覆國家政權的罪行，如果旗幟及橫額的內容明示或暗示「香港獨立」或「香港建國」，亦屬違法。此外，任何其他分裂國家的旗幟，包括台獨、藏獨、疆獨，亦屬違法。

而今日下午約1時，有超過2百人在銅鑼灣Sogo門外聚集示威，香港警方在現場拉起封鎖線，並舉藍旗警告在場人士，藍旗上有中英文的警告字眼。期間，泛民派立法會議員尹兆堅因爲使用大聲公說話，警方要求他收起大聲公遭拒，雙方出現爭執，有警員以胡椒噴霧噴尹後將他制服在地上，其後將他雙手鎖上索帶，以違反「阻差辦公」扣捕帶走。

隨後，警方攔查這一名男子時，在他的包包發現一支港獨旗，以涉嫌違反國安法將他拘捕，而這也成為國安法實施後首名被捕人士。

另外，目前警方封鎖多條街道，同時封閉港鐵銅鑼灣站的多個出口，不過，仍有大批市民在希慎商場內聚集高喊口號。

(中時電子報)