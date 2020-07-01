衛福部長陳時中1日表示，口罩實名制以來，顧及民眾當初基於多重不確定因素，因此沒有去領取口罩，經檢討相關規定後，指揮中心決定，在以防疫優先之前提下，將朝讓這些民眾可再至原上網預定取貨之超商門市補領口罩之方向規劃。

陳時中說，近日媒體報導口罩實名制2.0或3.0於線上預購且已完成繳費，卻逾期未領取口罩之民眾不得退費一事，這是由於口罩實名制3月12日上線時，顧及疫情嚴峻及人力、物力調配困境，於eMask上線的服務條款上，已明確表明「逾期未領口罩、喪失領取資格」。

但是，陳時中進一步說，考量現階段疫情稍為穩定，顧及民眾當初基於多重不確定因素，致未依約定領取口罩，經檢討相關規定後，指揮中心決定，在以防疫優先之前提下，將朝讓這些民眾可再至原上網預定取貨之超商門市補領口罩之方向規劃。

指揮中心指出，由於該一政策調整，除了需增修eMask 口罩預購系統、健保APP程式及四大超商網路系統等事宜外，也涉及重新設定至超商補領口罩之流程；同時亦需核算民眾補領口罩所必需負擔之相關作業處理費用。

因此指揮中心說，將於下週邀集各超商通路及關貿公司，共同商討執行細節及費用計算等相關機制。未來相關程序如順利時，預計可併口罩實名制2.0/3.0第13期之預購期程，讓這些民眾可補領口罩。

(工商 )