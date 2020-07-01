歐盟在預定今天邊境啟封的國家中，台灣與美國、新加坡同被排除在外；民進黨前立委沈富雄今在臉書表示，「歐盟大啟封，台灣獨憔悴」。

他說，歐盟一向對台友善，在錯愕與臉上無光之餘，各界所能想到的原因，大致有三，一是政治因素；陳時中已不止一次歸咎於政治因素，這是卸責的最好說辭，可是歐盟已將中國列為有條件接受，政治干擾之說不攻自破。

他又說，二是篩檢次數過低，防疫成績不值得信賴：專家學者偏好此說，但此為純屬隨人起舞的無稽之談。

他認為，歐盟啟封的標準是每日新增確診案例不可超過16／10萬，以此計算，台灣可容許的案例是每天3680人；此外，台灣的日篩人數即使增加10倍，甚至100倍，新增確診個案不會超過兩位數（我認為＜10人），但確診率將大大美化，對台灣的防疫成績一點不傷。

至於第三原因他認為，無法達到「平等互惠」的協議；如蘇益仁教授所說的「成功的負擔」，台灣仍然沉醉於上半場的成功，而腦子不願轉過來，他嘗試把它轉化為兩個問題來詮釋這種「甜蜜的陷阱」以就教於國人。

他說，歐盟對14國啟封，台灣對其中幾國啟封？「貨要出去，人要進來」，其實重點不在歐盟諸國是否接納台灣旅客，而是台灣是否接納他們的旅客？此外，就疫情的管控而言，台灣技高一籌，舉世無雙，我們的選擇是要珍惜此一成果，而對相對「風險高、不乾淨」的外來客拒之於境外？還是對已有的成果充滿信心，對可能入境的感染源的處理有恃無恐，嚴謹但無懼？

他表示，「一念之差，失之千里，謀國者在下半場能不慎乎？」

(中時 )