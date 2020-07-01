《推拿》重返大銀幕正式海報。（前景娛樂提供）

婁燁執導，集結秦昊、郭曉冬、黃軒、黃璐等實力演員的《推拿》，當年在柏林影展獲頒「傑出藝術貢獻銀熊獎」，隔年更在第51屆金馬獎締造紀錄，一舉拿下劇情片、改編劇本、新演員、攝影、剪輯、音效共6項大獎，成為當晚最大贏家。轉眼6年過去，《推拿》將於7月10日重返全台大銀幕。

片中飾演推拿中心老闆沙復明的秦昊，與自己「兒時偶像」伊能靜愛情修成正果後，話題不斷，他日前和伊能靜參與陸綜實境秀《婆婆和媽媽》，伊能靜在節目中提及在家中做飯的辛苦，除了要替老公秦昊做減肥餐、還要準備兒子的高熱量餐點，並且幫女兒做副食品，同時還得負責父母的食物，沒想到下一秒就被秦昊打臉：「也不是每天都這麼做，偶爾啦！家裡都有阿姨。」夫妻互動十分逗趣。

秦昊近年晉身一線男星多度登上國際級大片，柏林影展得獎作《長江圖》、暢銷日本小說改編的《解憂雜貨店》、婁燁導演近年作品《風中有朵雨做的雲》，甚至與黃軒再次同台聚首的《妖貓傳》都可見到他的精彩演出。而今年更在爆紅冠軍新戲《隱秘的角落》，不惜挑戰禿頭造型，不計形象寫實演出，引起影迷熱烈討論。

而飾演車禍失明者小馬的黃軒，近年因演出電視劇《羋月傳》中黃歇一角，在亞洲紅透半片天，節目版權跨洲賣至超過10個國家，創下驚人收視紀錄。隔年更與楊冪合演電視劇《親愛的翻譯官》獲得中國衛視年度收視冠軍，2019年黃軒更以超高人氣與吸金力打進富比世中國名人榜前50名。

飾演洗頭房小姐小蠻的「文藝片女神」黃璐，在《推拿》之後也經營出了令人稱羨的精采戲路！除了在香港奇幻驚悚片《G殺事件》的演出獲得香港電影金像獎「最佳女配角」提名肯定、與李安兒子李淳合演的矚目新作《郊區的鳥》挺進瑞士盧卡諾影展正式競賽，今年更風光進軍好萊塢，演出美國娛樂大廠HULU推出的影集《星星之火》（Little Fires Everywhere），超榮幸與《金法尤物》瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）及《醜聞風暴》凱莉華盛頓（Kerry Washington）兩大國際級影后同台飆戲。過程中與凱莉華盛頓過招大量對手戲，良好默契讓倆人立即成為朋友，凱莉華盛頓還邀黃璐去她家吃飯，跟她的孩子們一起玩，讓黃璐在這趟壓力極大的海外處女秀裡，感到格外溫馨又幸運。

《推拿》是婁燁導演第9部長片作品，描述一個盲人推拿中心裡男女按摩師之間的愛情與生活故事。在視覺上透過模擬各種黑畫面、失焦、過曝等攝影手法，並透過精巧聲音設計，來表達視障者的視覺觀點，並以盲人按摩院為背景的情節，意象式地呈現視障者的人生百態。詳細電影資訊請上前景娛樂粉絲專頁查詢。

(中時 )