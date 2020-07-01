國民黨近期針對監察院人事案以及中火重啟兩事發動抗爭！對此，國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強認為，藍營表現已達到宣示態度，而目前的癥結點在於藍營勢單力薄，且支持者自我分化。他說大家應共同站出來才能發揮最大效果。

國民黨立院黨團日前為抗議蔡總統提名陳菊接任監察院長，突然佔領立法院議場，但不到一天，就被民進黨清出去，群眾力量來不及凝聚就被驅散。此外，不滿台電違法重啟重啟中火2號燃煤機組，台中市議員黃健豪、羅廷瑋上月28日發起「抗灰保肺」靜坐抗議行動，29日下午起更絕食表達強烈訴求，黃健豪在絕食逾27小時後，於30日下午4點時昏倒送醫，羅廷瑋則絕食超過48小時，今天在蔡明忠診斷下，有急性熱衰竭的症狀，於中午12點16分強制送醫。據《中評社》報導，國民黨兩度抗爭，已展現在野黨強力監督執政不義的決心，也是藍營改走向抗爭路線的開端。羅智強坦言，藍營抗爭成果不及綠營過去的表現，但背後原因非關抗爭者的本領，而是執政者的態度。

羅智強也提及，藍營內部與外部支持者無法整合團結，才是應該檢討改進的地方。他說到立院外聲援的藍營支持者不多，顯示出國民黨不只內部分裂，連外部的支持者也在分裂，對於要走抗爭路線的在野黨而言，非常吃力不討好。他說未來國民黨將持續抗爭，透過行動燃起人民的共鳴，促成支持者的融合，民進黨過去抗爭成功不在於政黨本身，而在於民眾的共鳴，這段過程需要時間累積。

(中時電子報)