台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃（中）表示，衛福部長陳時中應和我們站在一起，強調中央如不重視地方聲音，不排除一個月內走上街頭。（盧金足攝）

抗議中火的民怨如火燎原！來自台中、彰化、南投與雲林的30多名醫生犧牲午間休診時間，到台中市議會廣場接力抗議。（盧金足攝）

台灣健康空氣行動聯盟強調，「後疾情時代、團結顧健康、無煤中火救胎兒」。（盧金足攝）

抗議空汙，卅多名醫生1日中午穿白袍冒著酷暑，向中火發出「無煤中火救胎兒」怒吼，憂心空汙會造成不孕症，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，衛福部長陳時中應和我們站在一起，中南部人的命也是命，「請饒了我們胎兒、兒童、成年、老人」，強調中央如不重視地方聲音，不排除一個月內走上街頭。

台灣健康空氣行動聯盟獲卅多名醫師響應，今天中午在台中市議會前中庭向中火抗議，發出人民的憤怒，葉光芃強調「後疾情時代、團結顧健康、無煤中火救胎兒」，環境保護立場就像中央的疫情指揮官、地方疫情指揮官，陳時中應該台中市環保局長、衛生局長、彰化縣衛生局長、環保局長中央、地方攜手合作，台灣說不想輸韓國，但在減煤早就輸韓國。

葉光芃表示，中火不降載，中部沒有新鮮空氣，婦產科醫學會已明確認為空氣汙染對胎兒影響，甚至影響早產，如果中央再蠻橫放任中火開啟二號機，不排除在一個月內號召中台灣的醫生，走上街頭抗議。

「節能救台灣！」台中市大台中醫師公會理事長魏重耀說，他從生活做起，在屋頂植栽，改換LED燈具等節能，一個月的電費從六萬元減到兩萬元，全民應團結不分朝野，一起對抗空汙。

對中央如果繼續力挺中火，中華民國診所協會全聯會理事長塗勝雄強調，他將號召全台醫師一起抗議，葉光芃表示，如果中央不聽地方的心聲，不排除一個月內走上街頭，初步先從中彰投地區集結，走上街頭抗議，民氣可用再擴大到全台。

(中時 )