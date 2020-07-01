冰島6月15日開始實施旅客入境檢測，台大公衛學者建議台灣可以採取冰島模式解封，只要入境的時候篩檢陰性就可以放行，不過中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，冰島很長一段時間國內案例非常零星，但開始放行後，造成有遺漏，形成社區有感染，確診30例，其中5名是本土，22人進來後感染了5人，另外三人不明。冰島目前也已經匡列400名接觸者。

冰島一名自美歸國的足球選手，6月17日入境篩檢陰性，依冰島政策不須居家檢疫，於是參加幾場足球賽，後來得知她是美國確診個案的接觸者之後，第二次檢驗(入境八天後)為陽性，但因為她已經進入社區，匡列了賽事全隊在內共400位接觸者，也已造成3名接觸者檢驗陽性確診，包括一位冰島產業部官員，讓冰島出現兩個月來首宗的社區感染事件。

陳時中說，目前台灣策略對於邊境還是要很謹慎，只靠PCR在機場的檢驗無法確保安全，自主健康管理沒做好，風險就很大。

陳時中說，現在很清楚有一群人，他們是經過國內篩檢後發掘出來，檢驗七萬多名，55個本土，356個境外移入。大家都在說，2300萬人有沒有被漏掉，我相信，我一直說有，可能會有無症狀的被漏在外面，那有什麼方法把他們找出來，是否檢驗量能太少，所以很多人沒有被採檢到，問題是，把範圍擴大，本來擴大篩檢條件是否要放更鬆，現在有症狀有醫師的判斷就可以採，醫護人員是否全採檢？計程車司機是否採？就能發現個案？但台灣感染就是低，找出來的意義是要讓他們提早就醫避免擴大。

陳時中說，台灣目前採檢策略，實行六個月來，就是「10+1+1」，十個找不到感染源，加一個敦睦艦隊，與加一個日本女留學生。

發病前兩天，或是感染期間是驗不到的。結果就是避免六個月內產生十二個未知感染源的病人。

(中時 )