高雄港第六貨櫃中心7月9日將迎來全球最大2.4萬箱貨櫃船「現代格但斯克」彎靠，這艘船是與陽明海運同屬THE聯盟的韓國現代商船所有，未來現代一系列8艘同級船將投入聯盟的FE3航線，每雙周彎靠高雄一航次，定期航行亞洲-歐洲航線，陽明擁有其中3,500箱艙位。

現代商船在高雄港擁有5個自用碼頭，但是船隻太大，只能彎靠陽明旗下的六櫃。現代這一系列2.4萬箱貨櫃船共12艘，都是現代自有船，是韓國政府在該國韓進海運倒閉後，挹注約45億美元資金，全力扶植現代商船所建造的系列船舶。新船首航高雄時，港方將派船噴水迎接，並致贈首航紀念牌。

現代這一系列船舶原未規劃彎靠台灣，但今年因新冠肺炎疫情，航線重新整併，並進行汰小換大，FE3航線原1萬多箱貨櫃船升級為2萬箱以上船舶航行，今年6月4日，日本ONE航運旗下的商船三井2萬箱貨櫃船，剛彎靠過六櫃。

7月9日即將首航高雄的「現代格但斯克」（HMM GDANSK），可裝載23,964箱（20呎）貨櫃，船隻籍設在巴拿馬，船長399.9米、船寬61.18米，總噸22.83萬公噸。新船6月29日離開釜山後，加入FE3航線，航行寧波－上海－廈門－高雄港－香港－鹽田－蘇伊士－鹿特丹－漢堡－安特衛普－倫敦－蘇伊士－傑貝阿里等港。

現代商船是2018年9月在三星重工訂造的5艘世界最大貨櫃船，另7艘由大宇造船承造，韓國政府對現代商船的扶植，同時也扶植了該國造船廠。

現代商船是通過超大型貨櫃船，實現規模經濟，降低成本負擔，大幅改善收益。公司方面表示，今年第三季度以後，業績將全面得到改善。

明年該公司在現代重工訂造的8艘1.5萬箱貨櫃也將開始交船營運，屆時現代商船艙位單位成本將進一步下降，在國際海運市場上的競爭力也將進一步增強。

該公司是今年4月1日加入THE聯盟，聯盟成員包括陽明、德國的赫伯羅特（Hapag Llyod）、日本三大貨櫃船公司合組的ONE公司。

(工商 )