衛福部長陳時中今（1）日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計76,883例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含75,925例排除），其中447例確診，分別為356例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，已有438人解除隔離、只剩2人住院隔離中。

陳時中指出，全球累計10,436,375例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國2,676,296例、巴西1,402,041例、俄羅斯647,849例、印度566,840例及英國312,654例為多；病例中510,822例死亡，以美國129,077例、巴西59,594例、英國43,730例、義大利34,767例及法國29,843例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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