全民防疫有成，國內疫情趨緩，政府為振興經濟推出三倍券，台灣菸酒公司為國營事業、響應政策，自7月1日至12月31日推出「台酒振興三重送」活動，第一重為指定商品第二件1折起；第二重是全館滿額贈送玉泉寡醣果醋等；第三重為登錄發票每月抽3千元。

台菸酒指出，振興三重送活動有多項商品第二件1折起優惠，如VINATA面膜兩片合售優惠價55元、黑麥汁6入兩組優惠價165元、台酒酒香拌麵兩袋優惠價154元、台酒麵攤三杯雞風味乾麵兩袋優惠價144元等，還有台灣啤酒系列指定商品如18天生啤酒第二件只要加10元，玉尊威士忌系列指定商品兩瓶只要800元等合購價。

若民眾在台菸酒消費滿額，台菸酒也會贈送市價60元以上的禮物，例如玉泉寡醣果醋、Red Seal蜂膠牙膏等。

此外，自今年7月1日起，只要是在台菸酒公司各營業處、直營門市、展售中心或台酒購物網，購滿台菸酒公司商品（不含菸品）單筆消費滿1千元，即可登錄發票，參加每月抽現金3000元活動。

(工商 )