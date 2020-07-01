政府推出3倍券掀起一波熱潮，現在台北富邦銀行的J卡權益也要跟著3倍跳！自7/1起，北富銀J卡選擇LINE POINTS 回饋（簡稱J POINTS卡），國內一般消費回饋將從原本的1％躍升為3％回饋無上限！無論是網購、聚餐、逛街、娛樂，還是想趁暑假與家人在國內來趟親子旅行，只要一卡在手就能享受3%無上限的開心回饋，讓用卡變得好簡單、回饋拿得更輕鬆！

信用卡能累積消費回饋，是國人最愛用的支付工具之一，加上數位浪潮興起，綁定信用卡付款越來越便利，更進一步拓寬了信用卡的使用範圍。不過目前市面上信用卡回饋各不相同，消費者為了要因應不同消費場景，往往需要準備多張卡片，不僅使用起來不便利，回饋也無法集中運用，因此北富銀特別將J POINTS卡國內一般消費回饋直接提高為3％回饋無上限，同時仍保有原日本消費3%回饋無上限特色，讓J POINTS卡成為一張能滿足生活娛樂綜合消費的「全能萬用卡」，不僅為卡友的皮包「減重」，也讓支付變得更輕鬆，帶來不分海內外、全場景通用的暢快刷卡體驗！

北富銀表示，近日針對北富銀全體客戶所進行的一項問卷調查發現，民眾在各項防疫期間推出的優惠中，滿意度最高的前三名分別是口罩回饋、信用卡消費加碼以及行動支付綁定信用卡加碼，都與日常生活及刷卡消費息息相關；同時調查中還發現有8成民眾近期有國內旅遊的打算。正因為觀察到這些消費需求，為了使信用卡權益更切合卡友心意，因此決定大幅調升J POINTS卡回饋比例、維持「回饋無上限」特色並廣開回饋適用場景，不分店家皆可享有回饋，讓J POINTS卡成為卡友生活中的最佳夥伴！

不僅J POINTS卡權益大升級，北富銀還為全體卡友推出了最hot的夏日優惠！自7/1至7/31期間期間，只要以LINE Pay綁定富邦卡至台哥大實體門市（含加盟）或網路門市、MyMusic、myfone等平台進行消費，不限金額最高可享7%回饋，單筆刷卡最高可得LINE POINTS點數100點，每一LINE Pay帳號最高可得300點。如果是以J POINTS卡消費，與3%的卡片權益合計最高能拿回10%點數，相當實惠！未來，將不定期有更多商店合作推出高回饋活動，歡迎加入台北富邦銀行LINE官方好友，隨時關注好康優惠。

配合振興券開跑，北富銀加碼也是一波接著一波！新戶只要在7/31前成功申辦J POINTS卡並達到振興券消費條件，即可獲得LINE POINTS點數1,000點回饋；已持有北富銀其他信用卡的卡友在8/31前成功新申辦J POINTS卡，含原卡片權益可獲得390點的振興券消費回饋。此外，為便利卡友日常消費，即日起富邦卡正式「刷」進7-11並同步推出振興券預購活動，7/7前至全台7-11刷富邦卡預購紙本振興券，即可獲得7-11購物金抵用券合計150元及星巴克美式咖啡好友分享券，民眾不妨把握機會盡速預購。

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