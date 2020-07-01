溫姓老翁經苗栗醫院緊急檢查，發現供應心臟最血液最大的左前降支血管全部阻塞（如紅色箭頭處）。（部立苗栗醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣1名77歲溫姓老翁，在菜園種菜時突然身體不適、胸口悶痛，趕緊回家休息，但胸口悶痛越來越嚴重，經緊急到部立苗栗醫院求診，確診為急性心肌梗塞，立即啟動急性冠心症救治機制，完成心導管治療，幸運保住性命也減少心臟心肌細胞受損，順利康復出院。

部立苗醫指出，急診團隊確診溫翁罹患急性心肌梗塞，不到15分鐘就將他送至心導管室，經心導管檢查發現供應心臟最血液最大的左前降支血管全部阻塞，過程中還因血管阻塞引起心室震顫，緊急施做心臟電擊搶救，順利將支架置入左前降支狹窄處，恢復病人心臟血流供應，整個過程僅花費26分鐘，就將病人血管恢復打通，成功保住老翁的心臟功能。

苗醫心導管室主任蔡貴嶔指出，心臟疾病是國人十大死因的第2名，而急性心肌梗塞是其中最快、最來不及救援的疾病，掌握搶救黃金期，是降低急性心肌梗塞死亡率的關鍵。

蔡貴嶔提醒，很多人以為心血管疾病常發生在冬天，夏天是淡季，但事實上，悶熱的夏天，也是心肌梗塞的好發季節，一旦發生胸悶、胸痛、呼吸喘，有時還會合併冒冷汗、噁心等症狀，可能是心肌梗塞前兆，第一時間就要聯絡119救護車至急診，不要自行駕車前往避免病況改變中突發生危險。

溫姓老翁完成心導管手術治療後，由苗醫的營養師提供營養諮詢服務，發現他已戒菸酒20餘年，無運動習慣，退休後從事農業生活，作息規律，除日常農務工作，飲食規律且少外食，以白米飯為主食，蔬果攝取量接近建議量，但常以餅乾搭配咖啡，並常用豬油烹調，油脂攝取種類固定。

蔡貴嶔建議，要避免心血管疾病找上門，平時就要注控制三高（高血壓、高血脂及高血糖）的危險因子，並定期健康檢查與追蹤。

營養師彭雅渂表示，目前已知地中海飲食可有效改善高血壓，建議民眾應避免攝取過多飽和脂肪酸如豬油、餅乾等，改攝取橄欖油、苦茶油及堅果種子類，每天有1餐主食改吃全榖雜糧，攝取足夠的白開水，規律運動、飯後散步，有助於遠離三高、保護心血管。

(中時 )