民進黨政府為掌握地方派系資源，水利會將於年底全面收歸公務機關。為此，立法院今針對因應改制的《農田水利法》草案進行朝野協商，儘管國民黨事前揚言反對，且連綠營內部也有人提出質疑，但今天協商過程異常順利，有爭端的條文全數取得共識，預計最快明天三讀通過。

長期以來，綠營積極打入農田水利會系統，但屢屢挫敗。因此，在民國107年時，立法院在民進黨團主導下，改以通過「農田水利會組織通則」，藉此框架，替水利會改制為「公務機關」預做準備，即起停辦會長、會務委員的選舉；並設下落日條款，讓當時的現任會長任期，延至今年的9月30日。

換言之，自今年10月1日起，農田水利會就將正式轉型為「公務機關」。為此，行政部門提出《農田水利法》草案，作為對應的法源基礎，民進黨團則將此案列入立院臨時會的重點法案，力拼三讀。

在民進黨團過半的人數優勢下，《農田水利法》草案的三讀預料將毫無懸念，但在此之前，綠營人士紛紛提出質疑。包括民進黨前立委林濁水就說，水利會在日據時代都必須賦予農民自治權，如今卻被標榜民主進步的民進黨沒收，不可思議。

民進黨前中常委黃金春在反對聲中，也兼任起「反消滅水利會自救會」總會長的工作。他說，改制水利會是奪財集權，犧牲農民權利，違憲也違法，此舉將癱瘓台灣農業灌溉系統，他會永遠反對。

民進黨籍的前台南縣長蘇煥智也投稿媒體指出，《農田水利法》草案訂的荒腔走板，目的就是為了蒙混過關，藉由改制騙得消滅水利會、沒收農民財產，剝奪農民水權，惡化灌溉環境。

由於改制備受爭議，國民黨立院黨團總召林為洲在臨時會召開前，主張改制期限應暫緩，但今天立法院長游錫堃召集朝野協商時，包括國民黨、民眾黨在內的朝野黨團，顯然都未「暫緩」一事提出主張，而是順著民進黨團的邏輯，逐一協商各爭議條文，短短2個多小時就順利達成共識。

今天上午協商的條文，朝野花最多時間爭執的在草案第六條，內容為未來水利會是否應配合經濟部分擔防洪工作，國民黨立委楊瓊瓔認為，水利會本來就有在協助防洪，未來若要再用法來明定要配合運作，恐怕將陷入多頭馬車的狀態。

但民進黨立院黨團總召柯建銘強調，治水防洪國家的事，大水來臨沒人可以閃，有必要將法律訂完整一點，否則將來農委會說沒法源依據要求水利會協助防洪要怎麼辦？最後，在國民黨團妥協下，朝野同意以附帶決議的方式，要求政院在前瞻二期計畫及公務預算編列費用，作為撥補防洪的經費。

此外，針對草案第四條，國民黨團主張將涉及原住民地區的農田水利事業區域，須由主管機關會商原民會再行公告；對此，農委會主委陳吉仲表達支持，快速通過。

在國民黨、民眾黨對於爭議條文均沒有強烈堅持的情況下，協商僅花了2個多鐘頭即完成，準備送入院會進行三讀。

面對各界對水利會改制公務機關的批評，事後陳吉仲出席「綠色照顧站出來．守護高齡作伙來」記者會時說，今天的協商氣氛非常和諧，各黨團對草案條文幾乎都有修正的共識，已經很順利的送到院會處理，預計明天應可三讀通過。

(中時 )