根據CRIF中華徵信所最新公佈的「台灣地區大型企業排名TOP5000」研究顯示，5000大企業總體營運在美中貿易戰中爆出「5壞」受創不輕。CRIF中華徵信所指出，觀察5000大企業的「5壞」包括營收成長率連續兩年下滑、營收增加家數創三年新低、獲利呈兩位數字負成長、營收衰退產業上升近八成、「一條龍」式的衰退隱憂。CRIF中華徵信所提醒這意味著美中貿易戰若越演越烈，台灣所受影響也會越來越大。尤其是歐美「去中國化」，以及美國採取的「圍中」(聯合盟國圍堵中國大陸)與「困中」(藉科技優勢限制中國大陸發展)，台灣面臨「兩岸產業共榮時代」崩壞的大挑戰。

CRIF中華徵信所指出，5000大企業的營收總額由2018年的37兆3024億元，微幅上升至37兆5035億元，雖再創下營收歷史新高，但是營收總額僅微幅成長0.61％，成長不及1％，為近三年成長最低的一年；也是連續兩年營收成長率下降，顯示5000大企業的營收成長動能確實因美中貿易戰萎縮。同時營收成長家數僅2,300家，不僅創下三年以來的新低，營收成長家數較2018年大幅減少了541家之多。因此營收負成長家數也是三年來首次超過營收成長家數，透露出5000大企業在美中貿易戰中的隱憂進一步升高。甚至營收1000大企業中營收衰退家數竟達425家亦為三年來新高，若對照2018年營收1000大企業僅有286家企業營收衰退，營收衰退家數大幅成長48.60％，也顯示營收成長壓力波及範圍正在向上擴大。

其次，由獲利的角度看，5000大企業稅後純益總額僅為2兆7655億元，較2018年的3兆746億元大幅衰退10.05％，為連續兩年創新高後的首次衰退，且衰退幅度超過一成，顯示美中貿易戰對5000大企業的獲利造成的實質影響非常大。其中營收前100大企業稅後純益為1兆5887億元，較2018年的1兆7333億元，衰退8.34％，為連續兩年衰退。前500大企業稅後純益則為2兆2852億元，較2018年2兆5016億元也衰退8.65％，這也顯示在美中貿易戰的影響下，超大型企業獲利所受到的衝擊與其他等級企業相當。

5000大企業的衰退關鍵，在於中國大陸是台灣最大出口地區，但美中貿易戰最大的殺傷力，卻正在瓦解中國大陸「世界工廠」地位。這形同改變台灣在全球供應鏈的出貨模式，進而使長達27年的「兩岸產業共榮」時代也宣告瓦解。台灣必須全神關注全球貿易模式正醞釀重大改變。在美國的主導下，美歐供應鏈「去中國化」形成基本共識，同時在「後新冠疫情時代」揭開序幕，美國透過國際政治壓迫及經濟制裁，形成「圍中」與「困中」形勢，促使美中關係日趨嚴峻。

中國大陸本身的經濟形勢更為惡劣，陸、台產業間競爭將更為激烈。除了在晶圓代工領域中國大陸本土半導體企業還沒有和台灣競爭的能力外，其他電子製造產業中國大陸本土企業處處都有台商的勁敵。只要大型電子製造業台商退出中國大陸市場，市場份額必有大陸本土企業隨時取而代之，總體形勢上不利於台灣大型企業發展。

(時報資訊)