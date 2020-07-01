由文化部影視及流行音樂產業局主辦、法國在台協會協辦、法國南特三洲影展與台北電影節聯合執行的「國際提案一對一工作坊」於7月1日正式開放報名！「國際提案一對一工作坊」課程是由南特三洲影展選派國際資深講師，針對入選的6組提案組合，從電影劇本、提案到國際發行與銷售等各個環節進行一對一的三階段追蹤診斷及國際銷售與國際合製的指導，透過為期八個月的調整，讓每部參與工作坊的企畫案在面對國際市場能有更充分的準備，大幅提升劇本的完成度與國際合製的可能性。本屆「國際提案一對一工作坊」自即日起(7／1)開放報名，8月19日截止，歡迎踴躍報名參加。

「國際提案一對一工作坊」自2015年首次舉辦，吸引了許多線上的影人和新銳導演報名參與。2015年首屆工作坊的學員陳宏一導演與魏瑛娟製片，其企畫案《自畫像》於2016拍攝完成並入選鹿特丹影展大銀幕競賽，於2017年9月上映；同為首屆學員的廖克發導演，其提案《波蘿蜜》已完成拍攝並於2019年入圍第56屆金馬獎最佳新導演提名，今年1月於台灣上映。2016年第二屆學員陳敏郎導演，也完成了提案《我的靈魂是愛做的》，該片於2019年12月上映，並獲得第56屆金馬獎最佳女配角獎。2017年謝沛如導演《大餓》則已於2018年拍攝完成，2019年底上映，並榮獲2019年台北電影節「國際新導演競賽」觀眾票選獎、台北電影獎最佳新演員及入選2019年釜山國際影展亞洲電影之窗單元等。2018年練建宏導演的提案《莎莉》，則入選2019柏林新銳營─劇本工作站 (Berlinale Talents - Script Station)，並獲得金馬創投百萬首獎、滿滿額創意獎及文學劇本獎等殊榮，更於2019年獲得電影長片輔導金；同屆蘇奕瑄導演《青春並不溫柔》企畫案則於2018年參與東京新銳營（Tokyo Talents，東京 FILMeX 影展底下活動之一，與柏林影展聯合舉辦）。同樣於2018年參與工作坊的侯季然導演，也以其提案《熱帶性憂鬱》獲得2019年電影長片輔導金。

曾經參與「國際提案一對一工作坊」的導演還包括姜秀瓊、許肇任、施立、陳敏郎、徐漢強、柯貞年、郭臻、黃丹琪等，製片則有李耀華、黃茂昌、張筑悌、賴珍琳、王威人、蔡宜庭、洪羽潔等。學員於課後均表示工作坊提供的各項專業知識及諮詢，不但能針對不同的企畫案給予實質且全面性的建議，更可透過專業講師的觀點，重新審視企畫案與故事的國際潛力，繼而進行調整。亦有學員指出，與劇本顧問的一對一討論，不但有助釐清角色和主題的盲點，從不同文化的觀點檢視故事，也可以更確立劇本的調性，受益匪淺。

「國際提案一對一工作坊」分為三階段，學員報名入選後需參與三階段所有課程。第一階段自2020年10月27日至31日，內容主要針對學員的電影企畫案和劇本，從製作、發行等不同角度切入進行一對一專業指導，以及提案技巧訓練等一系列完整課程；2021年3月2日至3月5日的第二階段與2021年7月4日至7月8日的第三階段，則聚焦於第一階段提案劇本的後續追蹤及診斷，並於第二階段加入國際銷售與市場進行指導、第三階段以國際合製與公開提案發表為重點指導，期許透過超過半年的調整，大幅提升劇本的完成度與增加國際合製的可能性。

「國際提案一對一工作坊」課程一律以英語授課，報名者應為已有完整或接近完整劇本階段之提案組合（導演及製片各一名，其中一名必須為台灣籍），入選後需參與三階段所有課程。工作坊學員僅需繳納保證金，全程免學費。活動自即日起開放報名，8月19日截止，9月9日公布入選提案。

已有超過40年歷史的南特三洲影展，長期著重挖掘亞洲、拉丁美洲、非洲的獨特美學，將此三洲的優秀影片帶入法國；侯孝賢、賈樟柯等大導成名前，都曾因為南特三洲影展的介紹而打開歐洲知名度。南特三洲影展自2000年起打造「國際提案一對一工作坊」(Produire au Sud，簡稱PAS），目標提供三洲的年輕導演國際合作知識與能力，發展更多國際合拍影片的可能性。並陸續與以色列、泰國和委內瑞拉等國影展合作舉辦多屆。多年來已有超過150個各國提案參與PAS，過往學員包括坎城導演阿比查邦等人，學員作品遍及坎城、盧卡諾、日舞等各大國際影展。

(中時 )