針對台泥提出的花蓮和平廠金昌石礦環現差報告，行政院環保署1日召開專案小組初審會議，會議上審查委員對礦區的陸域、水域生態調查，植生綠化植栽面積、種類，礦區開採對於空氣汙染的影響，水質保護措施等提出許多看法，並讓台泥針對委員提出的各項詢問與建議再補件。

台泥表示，委員們提出的各種寶貴意見，台泥將盡全力加強與落實。

1日，台泥也在17國、三百多家亞洲企業中，脫穎而出，榮獲2020亞洲卓越企業暨永續發展獎ACES -- 年度最佳綠色公司(ASIA’S GREENEST COMPANY OF THE YEAR)。這個獎項也是第一次由台灣企業獲得。

地球公民基金會主任黃靖庭在審查會上指出，已經開採到一半要做一般環評評估，可能調查不到生態，審查重點應該放在風險。

黃靖庭呼籲，礦場老闆可以出資讓部落村莊做一個足以抵擋災難的避難所，讓村民不要擔心，也希望礦場開採的風險可以有人幫忙把關，相信台泥可以把這個部分做得很好。

審查委員張學文指出，台泥的豎井運輸，透過密閉的隧道輸送礦石，不需要使用卡車，是用心的，而且這是很久以前就設立的，可以讓其他礦場參考。另外，台泥在屏東支持的植物保種中心，也可以給其他礦場一個示範。但也提醒台泥，像是在礦區上找到的野生白及、長葉繡球等原生植物，保種中心協力培育之後是否有植栽回到原礦山，要有更多的連結與說明。

台泥和平廠長魏家珮指出，台泥有自信，台泥在花蓮和平的礦區作業是世界上最環保的礦區之一；台泥主動進行環現差，就是希望各界能夠理性面對問題，增進社會中相互間的理解，並且體認到在現代社會中，工業是人類生活與文明深不可分的一部分，那麼台泥作為標竿企業，願意承擔。台泥願意跟各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。

(工商 )