澳門博彩監察協調局公布，6月澳門博弈收入較去年同期重挫97％，僅有7.16億澳門元，也較5月下跌59.4％。

香港信報報導，澳門博弈行業受到新冠肺炎影響嚴重，當前澳門博弈收入已經是連續9個月呈現下跌勢頭。

同時，數據顯示，2020上半年，澳門博弈收入為337.2億澳門元，較去年同期大減77.4％。

(工商 )

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