北京11日新冠肺炎病例暴增，引發市場關注。中信投信強調，陸股仍具有二大利多，加上中國政府近日處理疫情明快果斷，經濟基本面應不至於像年初時停擺，然大陸民眾出門情形可能因此減少，或延遲報復性消費出籠，宅經濟相關產業仍將持續受惠。

中信中國50（00752）經理人葉松炫指出，自從北京疫情無預警開展，中國互聯網的新三大巨頭阿里巴巴、騰訊、美團點評股價都在竄高；美團股價於16日創上市以來新高，成為港股第九大市值公司，遙遙領先百度，穩居互聯網老三。如此一來，中國互聯網三巨頭從BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）變成ATM（阿里巴巴、騰訊、美團點評）；騰訊股價也從11日的442元上漲到19日的460元，創了兩年新高；阿里巴巴股價則收復年初失土。

葉松炫認為，ATM股價飆漲，主要反映宅經濟熱度將繼續。美團點評曾發表大數據，在春節疫情最嚴重時期，外賣平台上中老年群的使用比例較過往明顯上升。京東則表示，在疫情最嚴重的時期，中國國內線上下單金額比去年同期增長六成以上。

也就是說，就人道立場來看，疫情是徹底悲劇，但就京東、美團點評等互聯網企業來說，疫情為這些企業找到一批過往難以接觸的使用者。而對投資者來說，北京新增確診數的增加，意味這場「疫外」行銷仍在延燒，宅經濟的使用率、使用族群將繼續擴張。

葉松炫強調，除宅經濟題材外，陸股仍具基本面、資金面二大利多。基本面來說，中國經濟相對全球經濟仍佳。世界銀行於6月將中國2020年國內生產總額預測從-4.9％調升至1％，雖然絕對數據不算起眼，但相較全球平均-5.2％，處於正值邊緣，起碼代表中企全年將維持成長動能。

資金面部分，由於網易、京東等境外大咖將回港掛牌，有望提升資金流動性，一方面減緩中美貿易戰對境外掛牌陸股影響，另一方面亦有利估值上升。他提醒，目前市面多數陸股ETF，仍以追蹤境內掛牌上市公司為主，成分股仍以金融、地產為重。而中信中國50成分股中逾六成為新經濟成分股，投資人要把握宅經濟熱潮，得先注意手中標的是否反應上述商機。

(工商 )