由中華電信股份有限公司主辦，台北市電影委員會、愛爾達科技股份有限公司合辦之「2020MOD微電影暨金片子創作大賽」即日起正式開跑。在迎向5G新時代之際，本屆競賽希望參賽者皆能『領航未來、創意秀出來』，首度打破校園組、社會組及金片子組的分組競賽限制、開辦「VR原創微電影企劃徵選」。另為鼓勵電影人才專業表現，本屆新增最佳導演、最佳攝影、最佳剪輯等5項個人大獎，讓創意沒有年齡及片長的分野，以15分鐘內的精彩影像，共同角逐100萬首獎，總獎金超過390萬。

影像載體及拍攝技術日益創新，活動主視覺以太空人在星際戴著VR眼鏡、手持攝影及錄音器材遙望遠方亮光，象徵進入5G的時代，我們將以更具未來性的技術與創意來實踐想像力，打破既定觀看方式，創造層次更加豐富的電影饗宴。今年競賽活動新增「VR原創微電影企劃案徵選」項目，募集5分鐘以上的VR電影提案，獲選企劃將獨得100萬製作金，以及中華電信與宏逹電(HTC)的技術協力，完成最具前瞻性的影像作品。

今年是中華電信聯手台北市電影委員會開辦「MOD微電影暨金片子創作大賽」第6年，每年參賽作品水準不斷提升，為鼓勵作品中許多優秀的幕後創作者，除了往年最佳男演員、最佳女演員、最佳劇本獎外，另新增5大個人獎項：最佳導演獎、最佳攝影獎、最佳美術設計獎、最佳音效獎、最佳剪輯獎，讓作品中每一個環節的創作者都能被看見及重視。

「2020MOD微電影暨金片子創作大賽」募集15分鐘內的影像創意，不受劇情、紀錄、動畫、實驗等類型限制，共計超過30項獲獎名額，入圍即有獎金，更有機會獨拿140萬。入圍作品不僅於中華電信MOD及台北市電影委員會平台播映，更將於戲院舉行微電影入圍影展，期間並同步舉辦VR觀摩影展。把握讓影像創意一舉登入串流、躍上大螢幕的好機會，競賽詳情敬請鎖定活動官網及臉書專頁，活動徵件至9月1日止。

(中時 )