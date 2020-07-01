歐洲聯盟昨天(6/30)宣布，自7月1日起歡迎14個國家的旅客前往歐盟觀光，開放國家包括加拿大、南韓及澳洲等，大陸只要批准與歐盟互惠的政策也有開放，而以防疫成績自豪的台灣則沒有被列入名單。

對於台灣不在名單裡面，陳時中說，他稍微檢視了一下台灣的防疫成績，以歐盟的評斷標準，最近14天確診病例數，我們比歐盟的標準低很多，每十萬人口的確診數目，美國現在也七百多，我們遠遠低於這些數目。

陳時中說，檢驗部分陽性率是全世界最低，有0.43%，接觸者追蹤台灣有居家檢疫，死亡數目是7。死亡數目很難蓋牌，每個疾病致死率不會差很多，與醫療量能有關。

通報系統也很完成，但與14天前相比，確診數還是減少；防疫措施來看，口罩充足，沒有讓整體疫情擴大。經濟與社會考量是互相往來的經貿與旅遊的人多不多。

至於互惠原則部分，陳時中坦言，這點確實對我們形成困難，兩個疫情不同的地區，要用同一個標準放寬要很謹慎，會和歐盟持續溝通，讓他們明瞭相關情況。

陳時中說，願意保持開放態度，與國家之間談話，但前提是台灣要如何在可承受的風險之下來辦理這樣事務。

(中時 )