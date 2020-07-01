針對監委名單，國民黨主席江啟臣今天在中常會指出，蔡總統這次提名，是史上最綠、最酬庸的監委名單，缺乏超越黨派的公正性，爭議人選更無所不在，以召開立院臨時會行使同意權，凸顯民進黨只想憑藉人數優勢闖關的鴨霸心態，他和所有黨籍立委會堅持反對到底，也期待所有的常委與黨員支持立院黨團的決心，讓立委們有繼續奮鬥的勇氣。

據悉，江啟臣原本就打算趁中常會，再次就監委名單表明堅決反對態度，由於中常委田方倫、曾文培今天也提案，就立院黨團日前攻佔立院議場之事，要求黨團或外圍陳抗單位提報告，並提出臨時會面對民進黨惡質手段因應方法，盼集思廣益找出更快收效的方法，江啟臣也在中常會向常委作出回應。

江啟臣說，中華民國憲法賦予監察院的監察權，是國家施政監理的重要權力單位。擔任院長、監察委員的人選，不但應該要熟悉國家運作，超脫黨派，更應該有崇高的道德標準，為國家施政豎立標竿，提高國家治理品質。

他說，蔡英文總統這次針對監察院人選的提名，不但缺乏超越黨派的公正性，爭議頻傳的人選更是無所不在。以召開臨時會的方式行使同意權，也凸顯民進黨只想憑藉人數優勢闖關，毫不退讓的鴨霸心態，可以說非常明顯。尤其，監察院院長提名人陳菊，過去在總統府秘書長任內也發生私菸弊案，讓總統府顏面掃地。擔任高雄市長12年期間，市府團隊遭到監察院調查高達58案，糾正案30案、彈劾案3案，陳菊市長難辭其咎！團隊弊案連連的監察院長提名人，要如何取信人民？

江啟臣說，民進黨在野時將廢除監察院作為重大政策目標，但是權力的魔戒令人著迷，酬庸的位子更是多多益善，這次蔡英文總統提名的監委，是史上最綠、最酬庸的監委名單。對於這樣不適任的提名名單，我跟立法院黨團所有的夥伴，都會堅持反對到底，也期待所有的常委與黨員同志能夠支持立法院黨團的決心，讓我們有繼續奮鬥的勇氣！

(中時 )