儘管股神巴菲特旗下公司波克夏財務穩健，但美國聯準會（Fed）還是出手金援。對此有專家表示，這真是令人尷尬，巴菲特完全不需要Fed援助。

為減緩新冠疫情衝擊，聯準會周日（28日）發布，第一輪政府直接收購幾十家公司發行的債券，包括沃爾瑪、AT&T、石油大廠、波音、埃克森美孚 、可口可樂等大廠，但最令外界驚訝的是巴菲特公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）也名列其中。

波克夏目前市值4260億美元，擁有現金和短期投資為1370億美元，資產負債表相當穩健，顯見融資完全沒問題，也沒有流動性疑慮。巴菲特坐擁700億美元身家（約台幣2兆元），名列全球前三名富豪榜，那需要Fed出手援助呢？

市場研究主管Danielle DiMartino Booth表示，巴菲特根本不需要Fed金援，Fed的好意真是令人超尷尬。

此次Fed買進企業債以AT&T和聯合健康集團（United Health Group）金額最高，各自採購約1640萬美元的債券。

(中時電子報)