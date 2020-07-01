澎湖七美鄉東湖村雙心石滬。圖：五福提供

明池森林遊樂區風景。圖：五福提供

馬祖北竿鄉芹壁村。圖：五福提供

隨著7月安心旅遊上線，與振興三倍券正式販售，加上海外觀光出團禁令延長至七月底，「偽出國感」的離島旅遊行程大受民眾歡迎，尤其澎湖花火節期間更是一位難求，動輒逼近萬元的費用，五福旅遊特別推出「安心旅遊-國旅補助專案」，地點包含：馬祖、澎湖、金門等地，直接將政府提供的國旅補助款折抵於行程費用內，其中「澎湖三日」的限量優惠團更是僅剩兩團；「金門三日」也只要$2,999起，自八月起天天出發，還可再使用振興券付費購買，讓旅費省上加省。

連日高溫讓人熱到受不了，毒辣辣的太陽讓人只想躲在冷氣房，這時候最適合上山避暑去，五福精選了幾款最適合登山消暑的旅遊路線：包含「上帝的部落~司馬庫斯二日遊」、「拉拉山、明池二日遊」，留宿山上一晚遠離塵囂，更能感受台灣山林截然不同的景致；或是走訪「雪霸-雲霧步道一日遊」、「聖母登山步道抹茶山一日遊」， 全程使用六人包車還可到府接送，最適合三五好友或是一家人出遊，讓出遊安全又安心！

其他熱門國旅行程，五福推出台灣版馬爾地夫之稱的「小琉球兩日」最低只要$3,599起；「日月潭二日遊」體驗SUP立式划槳也只要$3,788起，使用振興券全額購買等於直接省$2,000元，民眾可以趁此機會使用振興券省錢玩一波，就是要讓你消暑清涼一下。

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