中火重啟2號燃煤機組，公民團體1日展開抗議行動。台中市府環保局回應表示，民眾、環保及醫師團體陸續站出來抗議中火違法開機，中火是全國最大的固定污染源，未來10年僅有增建機組，卻未有除役計畫，盼台電能聽進各界聲音，儘速停止違法。

台中市環保局表示，根據國家排放清冊TEDS第10版數據，中火是全國最大的固定污染源，占台中市PM2.5整體排放量10.8％。中火除排放PM2.5外，氧化物(SOX)及氮氧化物(NOX)分別占全市總排放量64.9％及40.8％，而中火未來10年卻僅有增建機組，未有機組除役計畫。

台中市環保局強調，市民對乾淨空氣的訴求，可作為市府強力的後盾，呼籲中央與台電正視中部民眾訴求，立即關閉中火2號機。

環保局指出，為督促中火加強減汙，市府已啟動第3次電力業加嚴標準修法，草案不但增訂有害空氣污染物管制規定，並同步加嚴粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物等排放標準，希望能促使中火增設空氣污染物防制設備或提昇既有設施的防制效能，中火燃煤機組整體空污排放量即可削減5成以上，盼環保署早日核定，讓中部空品進一步提升。

(中時 )