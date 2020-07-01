有人說晚上運動會傷身，到底一天當中甚麼時間運動最好？專家表示，關鍵在於，能夠讓你持之以恆的時間，就是最好的時間。至於「晚上運動違反自然，不僅得不到鍛鍊效果，還會傷身」的說法，目前並沒有科學根據。

對於網路上有大量文章在討論什麼時間運動最好，前加州大學舊金山分校醫學院教授林慶順在《科學的養生保健》中表示，根據醫療健康資訊網站WebMD報導，猶他州普羅沃的楊百翰大學運動科學系生命醫學教授Aldana說，最重要的是找到一個能使你的運動成為你生活中常規的時間，這比一天中那個時間更重要。

此外，美國心臟協會也有一篇文章指出，南卡羅來納大學哥倫比亞分校阿諾德公共衛生學院運動科學教授羅素·皮特博士說，一天中最好的運動時間，就是你願意持續下去的時間，因為運動的好處與能否持續緊密相關。林慶順說，由此可見，做運動最好的時間是能讓你持之以恆的時間，也就是說，能持之以恆才是你最應該追求的，而不是拘泥於一天中的什麼時段。

(中時電子報)