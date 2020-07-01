新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，不少人因此失業、消費力大幅下降。市場傳出蘋果iPhone 12今年出貨量和原先預估的數字相比，恐出現腰斬。
科技媒體DigiTimes報導，消息人士透露，供應商對於今年9月將推出的5G iPhone出貨量並不樂觀，預計今年出貨量恐怕只有1500~2000萬支，之前供應鏈預估為3000~4000萬支。因疫情導致經濟低迷，預期消費者可能不會願意多花1000美元買一支新手機。
由於新冠肺炎疫情的關係，各國實施封鎖措施，導致許多工廠破產、工人失業，儘管美國採取了強勁的振興經濟措施，但大部分的消費者仍傾向於勒緊褲帶。美國先前公布的數據顯示，美國4月個人儲蓄率飆升至33%，創下歷史新高。
對蘋果來說，這無疑是個壞消息，因市場對其首款5G旗艦手機充滿期待。
也有其他消息人士指出，蘋果今年的發布會可能會延至10月，比以往的9月延後一個月，甚至更晚。蘋果供應商博通先前曾表示，由於北美一家大型手機客戶（據悉是蘋果）的重要產品周期延後，預期該公司無線事業營收激增的情況將比以往晚一季。
(中時電子報)
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