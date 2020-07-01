在豬肉價格以及新冠肺炎等衝擊後，2020年大陸物價走勢成為外界關注的焦點，中國人民銀行預計，年內CPI會呈現逐季下行趨勢，不大有機會明顯回升，強調物價有望保持合理區間，不會有惡性的通膨或通縮。

路透報導，人行貨幣政策司青年課題組最新撰文稱，從基本面看，大陸經濟運行總體平穩，不存在長期通膨或通縮的基礎。總需求面也逐步向潛在增長恢復，不會出現經濟過熱或過冷導致大幅通膨或典型通縮的情況。

文章稱，如果不考慮疫情二次全面暴發等突發因素，2020年全年CPI漲幅將處於近年來波動中樞位置附近。短期看疫情暫時給大陸物價走勢帶來一定擾動，但中長期看，大陸經濟穩中向好、長期向好的趨勢沒有改變，預計下半年可能恢復到潛在產出附近，產出缺口較快彌合有助於實現物價平穩。

大陸國家統計局將於下周公布6月CPI及PPI數據。5月CPI年增2.4％創近14個月以來的最小漲幅。特別是CPI和核心CPI年增的差距在縮小，由今年2月的4.2個百分點收窄為5月的1.3個百分點，4月、5月核心CPI的漲幅都是1.1％。

(工商 )