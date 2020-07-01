國際貨幣基金（IMF）表示，今年亞洲經濟將會是「當今人們記憶中首度」陷入萎縮，該組織並警告亞洲可能需要數年時間才能復原。

IMF周二在官網上發布報告，將今年亞洲經濟成長預測由4月預估的零成長，下修至負1.6%。

IMF亞太部門主管李昌鏞（Changyong Rhee）表示，亞洲情勢仍然優於世界其他地區，但全球經濟減弱使亞洲難以維持增長。當全世界因新冠肺炎疫情的衝擊而陷入困境時，亞洲無法獨善其身。

IMF上個月調降全球經濟預測，預估今年全球經濟可能萎縮4.9%，2021年將反彈成長5.4%。

李昌鏞表示，亞洲經濟可望在明年強勁反彈，預估成長率可達 6.6%，不過區域的經濟活動仍將不及IMF在疫情爆發前所預測的水準。他表示：「對於亞洲，我們真正擔心的是從2020年起的復甦，因亞洲國家『嚴重依賴』貿易、觀光與匯款，都是受到疫情重創的經濟領域。即使我們開發出新的醫療方案，接觸密集型的產業仍將面臨緩慢的復甦，例如觀光業。因此，我認為亞洲的復甦將是漫長的。」

他並警告，如果亞洲爆發第二波疫情，許多政府可能不會像在第一波疫情爆發時一樣，擁有能支撐經濟的火力，尤其是亞洲區的新興經濟體，其應對疫情反撲的政策空間相對有限。

(時報資訊)