據大陸環球網引述美國科技媒體「The Verge」報導，美國聯邦傳播委員會當地時間6月30日正式裁定，將大陸華為和中興通訊2家公司列為「美國國家安全威脅」，並禁止電信營運商使用政府資金向這兩家中企進行採購。

關於美方此舉造成的影響，意味美國聯邦傳播委員會將禁止電信營運商通過83億美元的通用服務基金（universalservicefund）政府補貼資金向這兩家公司購買網路設備。

去年11月，美國聯邦傳播委員會（FCC）曾投票，禁止電信公司使用聯邦資金從華為購買設備，但最終命令於今年6月30日正式生效。

而美國聯邦傳播委員會主席阿吉特‧帕伊在稍早發表聲明中聲稱，華為和中興通訊對美國通信網路以及5G未來帶來國家安全風險。聲明中也指出，這兩家公司都與中共與大陸軍方有著密切的聯繫，且這兩家公司都受大陸法律約束，有義務與大陸情報部門合作”。

大陸美國問題學者呂祥表示，美國推出此類清單的意圖很明顯，就是針對大陸存在技術優勢、市場優勢的企業施加威脅。將這20家企業列在「國軍方擁有或控制」的公司清單後，美方就隨時可能動用制裁措施

(旺報 )