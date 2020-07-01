澳洲超模艾蜜莉亞西爾斯(Emily Sears)擁有美艷臉龐與F罩杯美乳，因此獲得各大雜誌青睞，甚至被《花花公子》創辦人海夫納親自邀請至「花花公子大廈」洽談成為「兔女郎」，是澳洲10大超模之一，如今驚爆她罹患腦瘤，此消息伴隨她的病容照曝光，憔悴的程度讓人驚訝又心疼。

艾蜜莉亞曝光自己長腦瘤，已經手術，曝光的病容照讓人看了心疼。(翻攝自艾蜜莉亞西爾斯推特)

艾蜜莉亞昨在社群po文，宣告自己檢查出腦瘤並動了手術，她表示事情發生於去年4月，她外出購物，再醒來時發現自己在救護車上，才了解自己在商場突然倒地暈厥，送醫檢查後發現她腦裡有海綿狀腫瘤，因此腦部組織受到刺激，就會引發癲癇，過去這一年，她至少發生相關症狀5次以上，而去年底她再度暈厥倒地並受傷，情緒起伏也因此難以控制。

眼見狀況如此糟糕，艾蜜莉亞鼓起勇氣決定接受手術，沒想到遇上新冠肺炎全球爆發，讓她無法立刻接受治療，因此拖到上周才動了腦部手術，歷時超過5小時，目前住院休養，她也貼出目前的病容照，只見昔日的性感女神，頭上緊緊包著繃帶、閉目虛弱躺在床上，憔悴到判若兩人。

艾蜜莉亞透露這張照片是男友趁她手術結束、正睡覺時幫她拍的，她很喜歡，因為她完全無法搔首弄姿擺姿勢，是最自然的模樣，而艾蜜莉亞接受這樣的自己，還說：「我要用這張照片記住經歷的一切」，非常堅強，讓粉絲忍不住心疼落淚。

(中時電子報)