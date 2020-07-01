瑞德西韋五天療程要價台幣7萬元，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，主要由防疫公務預算支應，不會納入健保，相較之外，疫情中心比較在乎治療效果。

對於瑞德西韋五天療程要價台幣7萬元是否太貴？疫情中心專家小組召集人張上淳表示，新藥有其研發成本估算，過去C肝新藥也是很高的價錢，主要還是要透過業者協商，他無法評論。

(中時 )