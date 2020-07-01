瑞德西韋5天要價台幣7萬 陳時中：用防疫公務預算 14:532020/07/01 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官長陳時中。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞德西韋五天療程要價台幣7萬元，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，主要由防疫公務預算支應，不會納入健保，相較之外，疫情中心比較在乎治療效果。 對於瑞德西韋五天療程要價台幣7萬元是否太貴？疫情中心專家小組召集人張上淳表示，新藥有其研發成本估算，過去C肝新藥也是很高的價錢，主要還是要透過業者協商，他無法評論。 (中時 ) #瑞德西韋 #要價 #台幣 #7萬 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／陳時中，還不停止作秀嗎？ 04:102020/06/27 時論廣場 因為一件事！美女醫節目驚爆：陳時中在醫界評價非常低 22:412020/06/27 生活 陳時中更嚴重的失誤 04:102020/06/29 時論廣場 支持陳時中從政？侯友宜籲：做自己 12:252020/06/29 政治 陳時中福隆沙雕揭口罩 笑說上次來已經50年 12:312020/06/29 生活 瑞德西韋 定價每劑390美元 04:102020/06/30 全球財經 社論／陳時中走下神壇 才能看見真相 04:102020/07/01 時論廣場 陳時中不是台版佛奇 04:102020/07/01 時論廣場 陳時中不要閃 面對真疫情 07:452020/07/01 政治 陳時中恐選市長？媒體人曝唯一可能！ 10:412020/07/01 政治 生活熱門新聞 三倍券如何綁定信用卡？關鍵3步驟一次搞定 - 生活 蛋別洗、米和麵粉別放這裡！譚敦慈曝跌破眼鏡保鮮術 - 生活 永豐、台新綁三倍券瞬間全滿 網怒：根本進不去 - 生活 三倍券用ATM領2000只要4步驟！全台據點曝光 - 生活 三倍券這些地方能不能用？常見限制大公開 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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