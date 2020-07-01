祈錦鈅開心和合作學生合照，顏質完全無違和！（圖／固力狗娛樂提供）

新北市政府警察局 反毒健康操

國民女友祈錦鈅（Maxine）因激似周子瑜而爆紅，更有「G級子瑜」的稱號。在新北市政府警局的邀約下，穿上警察制服替警方拍攝反毒宣傳影片，為即將到來的暑期青春專案暖身，也替青少年反毒宣傳盡一份心力，影片中小鈅身穿高中制服青春洋溢的跳起舞，下一秒又身穿警服和警官一起樂跳反毒舞蹈，完全讓制服控大飽眼福！

影片的開頭是販毒的場景，所有的演員除了祈錦鈅之外都是警官的身份，祈錦鈅扮演警花現場直擊販毒場景和警官們一起演出短劇，生澀的警官短短的三句台詞ＮＧ好多次頻頻笑場，雖是非專業的演出，但卻十分認真，讓網友大讚新北市的警官男的帥、女的美，都是超高顏值。

這隻反毒影片透過短劇加上舞蹈呈現，小鈅特別合作耕莘護校、丹鳳高中及頭前國中等學校的熱舞社學生與新北市少年警察隊、婦幼警察隊及土城分局等員警，共同拍攝『2020青春洋溢、咚滋咚滋、跳起來！反毒健康操』，用青春舞蹈還有小鈅的影響力，宣導「三不！二拒！」不吸毒丶不飆車丶不加入幫派丶拒當詐騙車手丶拒絕兒少性剝削。」

小鈅表示，希望結合舞蹈能讓「反毒」議題更加輕鬆不刻板，拍攝參與人數超過200人，希望透過學生的參與，讓反毒議題更深入校園。在拍攝時還大誇丹鳳的制服超好看，差點誤以為自己是日本高校生！

(中時電子報)