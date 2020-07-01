30多名來自中彰雲投醫師，1日中午到台中市議會廣場抗議中火重啟2號機，憂心空汙恐造成不孕症與胎兒健康。（盧金足攝）

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，排除發動無煤中火公民遊，發動公民遊行向中央施壓，高分貝向中央吶喊「請中央不要拋棄中部人！」（盧金足攝）

30多名來自中彰雲投醫師，1日中午到台中市議會廣場抗議中火重啟2、3號機，憂心空汙恐造成不孕症與胎兒健康，台中市大台中醫師公會理事長魏重耀提出警訊，細懸浮微粒可穿透胎盤屏障，侵入發育中的胎兒體內，母體內胎兒，可能直接暴露在煤電空汙，成為毒汙直接受害者。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師發表重大宣示，中央如果執意重啟中火2、3號燃煤機組，台灣健康空氣行動聯盟不排除發動無煤中火公民遊，發動公民遊行向中央施壓，高分貝向中央吶喊「請中央不要拋棄中部人！」

葉光芃指出，新冠肺炎防疫期間，台灣從中央到地方、全民團結一致，共構社會安全網，同樣精神亦應延續到後疫情年代，全國團結相挺「健康復甦」，同舟共濟度過接下來的危機」，全球醫界首要關注，煤電在內的空汙，台灣應該朝向更具社會韌性的「健康經濟」，才是王道，加速去化石燃料，邁向無煤台灣。

台中市大台中醫師公會理事長魏重耀是一名婦產專科醫師，他為中火影響圈的中部各個縣市胎兒們請命，指出細懸浮微粒或者更小的超細懸浮微粒，可穿透胎盤屏障，侵入發育中的胎兒體內，母體內胎兒，可能直接暴露在煤電空汙。

魏重耀也是節能的日常實踐者，診所電費從兩個月6萬餘元，先降到4萬餘元，再降至2萬餘元，節能三分之二，年省約50萬元，節能省電是從家裡、辦公室做起。

他力行無煤固碳，改善溫室效應，包括LED照明燈管，降溫又省電屋頂陽台植栽，外牆隔熱防曬，通風對流，分離式智慧型省電冷氣搭配電扇，支持社區、城市多種樹，建構海綿城市，降低熱島效應，以及自行車搭配公共運輸。

中華民國診所協會全聯會理事長塗勝雄醫師指出，胎兒離開母體的時候，只有1000萬個肺泡，直到8歲，才可完成3億個肺泡的成熟發育，新生兒除了心臟已發育完成，其它的主要身體器官，包括肺部，腦，腎臟，性器官和免疫系統皆待成長，燃煤毒汙形同是對空汙敏感族群的「寶貝」們持續加害。

台灣健康空氣行動聯盟呼籲，後疫情年代， 中央與地方應聯手加速終結高碳排中火煤電 團結制暖化。

葉光芃強調，百年熱浪襲台的新近極端天氣事件，盼可讓督責電力轉型的經濟部深思，盡速提出無煤中火期程表，不應以夏日高溫，用電量可能遽增的「缺電恐嚇」，做為中火重啟燃煤的藉口。

中火影響圈的中部醫師們振臂高呼「團結促成無煤中火顧健康」，新冠肺炎防疫期間，陳時中挺立在守護國人健康的征戰最前線，現在迎來的是「健康經濟」，「盼衛福部長陳時中從健康角度，跨部會取得相關電力決策發言權」，在促成無煤中火的治理努力上不缺席，繼續為民眾健康站在第一線打拚。

(中時 )