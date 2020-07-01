睽違13年後，海軍潛艦預計將在近日內發射魚雷實彈操演，今天清晨，海軍潛艦戰隊依照定計畫，進行SUT重型魚雷的實彈射擊預演。據了解，7月15日，即漢光36號演習期間，海軍才會實際發射魚雷實彈〈戰雷〉。很巧的，上午美國空軍1架RC-135U電偵機從沖繩起飛後，沿著台灣東部南下轉入巴士海峽飛臨台灣西南海域，是否與今早海軍的預演有關，相當令人玩味。

根據海軍司令部發布的射擊通報顯示，海軍7月1日、15日、29日將在台灣東南外海執行「年度重大訓練」，據了解，海軍此次將實施劍龍級潛艦SUT重型魚雷實彈射擊，是繼2007年以後，再度實施潛射魚雷實彈射擊訓練。

根據海軍公布資料，海軍潛艦至今僅僅5次真正的發射過重型魚雷，全都在扁政府時代。因為相當機敏，事後還有沒有在進行類似操演，海軍不願說明。

現任謀總長黃曙光上將在擔任256戰隊戰隊長期間 ，分別在2006、2007連續2年率領潛艦部隊進行重型魚雷的實彈射擊 ，2006年是海龍潛艦當任務艦，2007年改由海虎潛艦為任務艦，兩次均成功擊沉靶艦。

(中時電子報)