美國聯準會主席鮑爾於當地時間6月30日向國會表示，有可能對已推出的支持中小企業貸款工具進行改動，再次降低企業獲得這類貸款的門檻。本月早些時候，聯準會擴大了主街貸款計劃的範圍，將最低貸款額從50萬美元降至25萬美元，並將貸款期限從四年延長到五年。

美國財政部長努欽稱，財政部準備為小企業提供的貸款援助重心或將轉向支持餐館、酒店等最受疫情打擊的行業。鮑爾贊同說，下一個刺激議案應該設法幫助酒店等最受打擊的行業。此外，財政部和聯準會都在研究延長聯準會的緊急貸款工具的期限。一級市場公司信用便利工具(PMCCF)於6月29日正式開放，這是由聯準會推出的九個緊急貸款計劃中的最後一個。

鮑爾表示，美國經濟要從史上最嚴重的萎縮中反彈，控制住新冠疫情至關重要。「我們已經進入重要的新階段，而且比預期要早，」鮑爾佩戴口罩與財長努欽共同出席眾議院金融服務委員會的聽證會時表示。「儘管經濟活動出現反彈，但它也展現了新的挑戰，尤其是控制住疫情的必要性。」

聯準會發佈了鮑爾的演講稿。講稿中，鮑爾對他看到的經濟活動恢復情況發表了樂觀論調。他提到企業招聘正在增多，支出也在增加，儘管有2000萬美國人失業。

他在演講稿中稱：「我們已經進入重要的新階段，而且比預期要早。儘管經濟活動出現反彈，但它也展現了新的挑戰，尤其是控制住疫情的必要性。」

但他也強調，經濟前景「非常不確定」，將取決於病毒能否得到控制和政府支持經濟復甦的努力。

「經濟前景非常不確定，很大程度上將取決於我們能否成功遏制疫情。除非人們確信可以安全地重新參與到各項活動中，否則經濟不可能完全復甦。」

鮑爾指出，對於因大流行期間經濟活動大幅萎縮而遭受重創的企業來說，聯準會的主街貸款工具可能在「未來數月」被證明是十分寶貴的。

眾議院民主黨議員就如何給州和地方政府更多援助，以及如何將政府支持與增加就業更緊密地聯繫起來，向鮑爾和努欽提問。

「我們可能會再度降低門檻，」鮑爾談到聯準會針對中小企業的主街貸款計劃時表示。「從邏輯上說，讓我們發放非常小額的貸款是有難度的。」

聽證會結束後，美股強勢收高，那指收漲1.87%，道指漲0.84%，標普500指數漲1.53%；今年上半年，那指累計漲超12%，道指和標普500指數分別跌約9.5%和4%。

(中時電子報)