振興三倍券1日開放預購、綁定，但北市許多長者抱怨，到超商花1000領3000元，就多拿到2000元，北市敬老愛心卡居然是要先消費3000元才能拿到3000元，聽不懂、很麻煩。北市副市長黃珊珊解釋，只是鼓勵、不強迫，也可去領紙本，但北市跟中央一樣都希望花多點錢去消費，北市政策只是要引導無現金消費。

「添麻煩！」王姓婦人不滿表示，紙本的券只要花1000元，實際上是多領到2000元，但北市居然要先花3000元儲值到卡中，然後才能在回存3000元，市府說加碼1000元，但又不能退還現金，還要用卡才能花掉，這樣很不划算，且也不見得每個百貨櫃點可用悠遊卡，很多地方都不便，老人家都聽不懂，好麻煩，市府都沒先講清楚。

黃珊珊表示，北市跟中央立場一樣，中央紙本是花1000元才領3000元振興券，但目的就是希望也拿去消費花掉，在信用卡方面更是花3000才只領2000元，而北市敬老愛心卡是花3000元、又多加碼1000元，所以可領3000元，眉筆中央複雜，這都是振興。

至於長輩質疑為何不發現金，黃說，這就無法達到消費、創造商機，振興券的道理就像，平常民眾會去花錢吃飯，但政府就鼓勵再多逛街消費；這只是政策的引導作用，並非找麻煩，北市人手一張悠遊卡，市府藉此希望推廣無現金交易，讓老人家習慣用卡消費。

「看每個人選擇，只能鼓勵，不強迫！」黃說，敬老愛心卡有1000元加碼金，領紙本則沒有，且領了就被取消，不過1日中午截止，已有1萬419張卡綁定，其中民眾自行綁定6753張、臨櫃綁定3666張，足見宣導地比預期還不錯。

黃說，市府6月底就做在60個里辦等據點做訓練，網路上也盡量宣傳，市府當然希望爭取三倍券留在北市，民政局也都有說明，這是政策的嘗試；另外也藉此發現不是每個里辦都有電腦設備，第一次政策上路可能還不習慣。

(中時 )