微矽電子捐贈「自動電動式心肺復甦機」給台大竹東分院，廠商示範操作， 台大竹東分院院長詹鼎正（左）表示將在急診室使用。（羅浚濱攝）

微矽電子董事長張秉堂（右三）捐贈「自動電動式心肺復甦機」給台大竹東分院，縣長楊文科（中）應邀參加捐贈儀式。（羅浚濱攝）

急診室醫師為病危者做心肺復甦術，用手按壓力量不平均，更常會按到手軟，台大竹東分院1日獲微矽電子捐贈價值88萬元的「自動電動式心肺復甦機」和二氧化碳測測器，縣長楊文科認為將成為搶救竹東地區重傷病患的利器。

微矽電子董事長張秉堂表示，智慧醫療是時代趨勢，這部瑞典製的自動電動CPR有世界唯一的負壓吸盤，急救時下壓到胸部能夠自動回彈，比徒手CPR的效率更高，對新竹縣溪南地區的鄉親是一大福音。

台大竹東分院院長詹鼎正表示，該院規模較小，加護病房夜班人力吃緊，通常只有1位醫生和2位護理師，遇到重症患者做CPR，每分鐘要按100次，徒手力量不可能很平均，更經常讓醫生累翻。

詹鼎正說，微矽捐贈自動電動式CPR安裝使用簡便，按壓力量平均，比徒手精確，更能讓動脈回血率比徒手CPR增加5.63倍，配合連續性波形二氧化碳監測器使用，可立即監測患者急救情形，將在急診室使用以提升急診救護效能。

台大新竹生醫分院院長余忠仁說，他擔任急診室醫師時，曾右左手同時為2名患者做CPR，真的很累人，10多年前開始有電動式CPR，但這次微矽捐贈的自動電動式CPR是最新型，自動按壓讓患者恢復心臟供血，使更多血進入心臟，進而保護到腦部，將可提升急診效率。

(中時 )