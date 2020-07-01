馬睿透露《乘風破浪的姐姐》的秘辛。（圖／翻攝自秒拍）

選秀實境節目《乘風破浪的姐姐》最近人氣暴漲，至今已吸引超過2萬次點閱，其中伊能靜、鍾麗緹、張雨綺等人因此翻紅，更有不少人關注誰能過關斬將入主最後成團名單，自稱是資深媒體人的馬睿最近拍片剖析節目秘辛，他爆料有些「姐姐」在節目開始前就拿到全額酬勞，否則不上工，也有人早知道自己會出現幾期，他更點名5人，直斷其中必定有1人會獲得成團出道的資格。

據微博「理娛樂指南」報導，資深媒體人馬睿最近在Vlog中分享關於《乘風破浪的姐姐》的秘辛，指該節目是去年底湖南台內部徵選就被PASS的名單，原本的構想是請大齡姐姐進行密室生存戰，但因為不夠正能量被否決，年初被台長挖出，轉換方向後才通過。

馬睿說，原本這類節目請嘉賓的過程非常難，常有人因故推拒，但因為疫情緣故許多人久沒工作，所以過程比往常順利，有網友說這節目有「皇族選手」，馬睿也證實一定有，他透露這類實境秀在開跑之前都會訂下核心目標，符合這精神的選手便有可能撐到最後，而《乘風破浪的姐姐》的百度百科文案便挑明邀請30位1990年前出生的女星，最後選出5位「破齡成團」。

因此，馬睿斷言鍾麗緹、伊能靜、寧靜、阿朵、陳松伶裡必定有1人最後會成團出道，他也認為許多老牌或港台藝人在參加前就收了全款酬勞，知道自己會現身幾集，不知道的通常是年輕一點、或主動求上節目的姐姐，至於會不會有藝人干涉剪輯？馬睿說絕對沒有，導演組很聰明，開播前就搞定寧靜，讓寧靜保證絕不會審片，若有其他藝人想干涉，就以此為理由說：「寧靜都不干涉了，你要審嗎？」讓許多姐姐知難而退。

(中時電子報)