中美貿易摩擦未解，又碰上新冠肺炎疫情攪局，供應鏈布局正加速從中國大陸轉移到新南向國家，其中越南在東協新四國中，整體產業發展最全面、成熟，且人口紅利龐大，再度成為市場焦點。在全球經濟重整的關鍵時刻，9月中旬將可透過線上越南臺灣形象展進入專屬虛擬攤位，與越南買主跨海洽談，掌握當地內需市場，挖掘商機。

外貿協會表示，今年越南臺灣形象展因應疫情改為線上展覽方式辦理，為了帶領臺灣廠商搶先機、拓銷新南向市場，將在9月16日至17日，安排參展廠商與越南專業買主跨海媒合洽談，打破時間、空間限制，讓廠商不必出門，只要待在家裡或公司，有台電腦就可與買主面對面洽談。

線上臺灣形象展不僅推出虛擬攤位，還有其他數位服務，例如參展廠商公司簡介與產品介紹，皆可在展覽網頁及台灣經貿網上架曝光；如果廠商選擇加值服務，貿協將額外協助廠商拍攝產品亮點影片，並提供給廠商在未來自由運用。另外展覽期間也將透過展覽網頁直播放送產業研討會與產品發表會。只要廠商對於拓銷越南市場有興趣，都歡迎報名參展。

2019年越南經濟成長率高達7.02%，現今人口總數約為9600多萬人，中產階級和富裕消費者的人數以每年13%的速度成長，帶動當地消費者購買力。且越南與多國簽署FTA，與歐盟簽訂的FTA預計在8月正式生效，加上中美貿易摩擦影響，越南已成為我國廠商詢問度最高的目標市場之一。

(時報資訊)