上週一名在台灣的日本女留學生返日後確診，指揮中心立刻對其接觸者123名進行PCR檢測，結果都是陰性，接著進一步做抗體血清檢驗，初步有60人為陰性，亦即沒有被感染。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，女學生的123人接觸者都已經採檢完畢，分布在十二個縣市，也開始進行血清目前完成六十多名，結果是陰性，採驗三個方法。

中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，個案狀況第一時間知道後，檢驗PCＲ的ＣＴ很低，當然很希望重複再採。很遺憾不在國內不是我們想要做什麼，疾管署還要透過其他管道了解。

張上淳說，台灣有沒有其他人傳給他或是他傳給其他人，ＣＤＣ很快追蹤他確診前十四天內所有接觸者，因為在地方衛生局追蹤下，知道他是一個生活單純的女學生，社交活動不多，120多名同學都已經採檢，從他ＣＴ值很高，可能是更早之前就已經感染，有病毒在他身上，現在要驗核酸檢測ＰＣＲ以經不榮義，他二月到台灣，重複的123名接觸者，需要追他們的抗體有沒有人抗體陽性，表示當初也許有人傳染給她或是她傳給別人。

追蹤他從二月至今的接觸者，可以幫忙我們做判斷。現在抗體檢測有比較好的檢測試劑，但不能排除偽陽偽陰的問題，必要的時候還是會有另外更近一步的多重檢測來排除是否有假陰陽的狀況。

(中時 )