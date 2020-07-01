一名高齡90歲的黃姓老翁，1日上午疑因烈日酷曬導致身體不適，竟直接暈倒在馬路上，而老翁恰好被路過的龍岡派出所巡佐楊恩貴、警員馬雲九及張嶧祖發現，趕緊將老翁帶回安置，所幸經過警方的妥適照顧，老翁並無大礙。

平鎮警分局龍岡派出所長鄭榮捷表示，1日上午11時許，巡佐楊恩貴、警員馬雲九及張嶧祖執行巡邏勤務時，途經平鎮區龍南路時，發現一名老翁臉色慘白，癱坐在路邊電桿旁，員警立即上前查關心。

經警方查看後發現，倒在路旁的是一名高齡90歲的黃姓老翁，面對員警的詢問，老翁有氣無力，完全無法回答，員警見狀趕緊電召巡邏車將老翁送回駐地安置。員警初步檢視老翁身體並無外傷，並提供飲水讓老翁消暑，經過員警細心的照料，所幸老翁並無大礙。

警方見老翁狀況正常後，透過查詢確認老翁身份，老翁也向員警表示自己是從中豐路走到龍南路，員警聽了大吃一驚，沒想到這麼熱的天氣，老翁居然徒步走了將近5公里。老翁身體相當硬朗，本想自己徒步返家，但員警擔心老翁安全，在員警堅持下老翁總算同意讓員警護送返家，家屬得知老翁身體不適、及時被警察發現及協助，連忙感謝員警幫忙。

(中時 )